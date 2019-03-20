Поставщик газа в Шымкенте отрицает возможность отравления школьников природным газом

Шымкент. 19 марта. Kazakhstan Today - АО "КазТрансГаз Аймак" опровергло информацию об отравлении школьников природным газом, передает Kazakhstan Today.

В ряде СМИ прошло сообщение о факте отравления учащихся школы №54 Шымкента, причиной которого названа утечка природного газа с распределительной подстанции, которая находилась в 600 метрах от учебного заведения. По этому поводу АО "КазТрансГаз Аймак" официально заявляет, что подобное ЧП по причине природного газа невозможно", - говорится в сообщении пресс-службы компании, пишет Otyrar.kz .

В компании пояснили, что, во-первых, природный газ (метан), согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах", относится к IV классу опасности и сам по себе не является отравляющим газом. Он не имеет даже предельно допустимые концентрации и относится к безопасным уровням воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Его не следует путать с угарным газом.

Во-вторых, учитывая расстояние от газового шкафного пункта до школы, природный газ, который легче воздуха, не может распространиться за 600 метров и целенаправленно оказаться в каком-либо помещении, поскольку тут же улетучивается.

В-третьих, аварийно-диспетчерская служба, выполнив специальными измерительными приборами замеры концентрации газа в воздухе, как в самой школе, так и на пришкольной территории и около самого шкафного пункта, утечки природного газа не обнаружила. Об этом были проинформированы соответствующие городские службы и акимат Шымкента, добавили в "КазТрансГаз Аймак".

Как сообщалось ранее, в средней школе №54 Шымкента 18 марта 39 человек обратились за помощью к медикам из-за отравления газом неизвестного происхождения. 38 из них в тот же день были отпущены домой, одного оставили под наблюдением врачей.

Позже главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что отравление школьников в Шымкенте произошло в результате утечки природного газа на подстанции. По его данным, что всего за медпомощью обратились 45 человек, в том числе 41 школьник и четверо взрослых.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства