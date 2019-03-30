На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 29 марта 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные, лишь на юго-востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге - гроза, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ночью на большей части ветер 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидаются туман, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гроза, шквал.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гроза, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами гололед.

В Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Мангистауской, ночью в Западно-Казахстанской областях местами туман, ночью в Западно-Казахстанской области местами ожидается гололед.

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