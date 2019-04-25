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Сильные дожди прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни

24.04.2019, 11:43 6832
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Сильные дожди прогнозируются в Казахстане 25-27 апреля, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает "Казгидромет", на погоду северных областей Казахстана в ближайшие дни по-прежнему будут оказывать влияние арктические холодные фронты, с которыми ожидаются дожди, в ночные часы, переходящие в мокрый снег. 
 

Южный циклон с атмосферными фронтами будет вызывать дожди в южных, юго-восточных, центральных и восточных областях, местами ожидаются сильные дожди, грозы и град", - отмечают синоптики. 

 
Также сообщается, что температура воздуха сохранится около и ниже средних многолетних значений для прогнозируемого периода. 
 

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