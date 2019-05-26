На большей части территории Казахстана в субботу сохраняется неустойчивая погода

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 мая 2019 года сохраняется неустойчивая погода, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода - местами пройдут дожди, лишь на юго-западе погода без осадков. Местами по республике ожидаются грозы, туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, днем местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской, утром и днем Туркестанской областях местами ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами шквал.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области ночью местами порывы 25 метров в секунду.

В Павлодарской области днем местами ожидаются шквал, град, днем усиление ветра до 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области ночью местами град, в Карагандинской области местами шквал, днем град.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Кызылординской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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