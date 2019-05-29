Жители Алматы выступили с резкой критикой "благоустройства" Южного парка (ВИДЕО)

Фото: almaty.tv

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - Жители Алматы выступили с резкой критикой "благоустройства" Южного парка. Соответствующее видеообращение на имя акима мегаполиса и президента Казахстана размещено на странице пользователя Facebook Салтанат Ташимовой.

Мы, жители района, прилегающего к парку Южный, или по-старому Аллея выпускников, собрались здесь сегодня, чтобы поднять очень беспокоящие нас вопросы о судьбе данного парка. Мы обращаемся к представителям акимата, господину Байбеку, обращаемся к президенту Республики Казахстан. С начала прошлого года... с апреля, в парке Южный была запущена реконструкция, которая длится по сей день. В ходе этой реконструкции была сформировала инициативная группа жильцов... которая тщательно следила за ходом всех работ. В ходе этих работ были допущены огромные нарушения, постоянно нас кормят какими-то обещаниями. То есть простые работы, которые могли бы быть выполнены за пару месяцев, они тянутся уже больше года", - сообщила на видео одна из членов инициативной группы.

Другая жительница города отметила неприемлемо низкое качество проводимой подрядчиком реконструкции и отсутствие ухода за деревьями.

Вся реконструкция происходит совершенно безобразным образом: полива нет, деревья все ободранные, качество уложенного асфальта ниже любых стандартов, нормативов, это даже видно визуально. Плитка уложена безобразно. На нее, сказали, будет пять лет гарантии, но при этом она даже зиму не пережила, она вся разрушена абсолютно. То есть здесь работ фактически никаких не видно, видно только разрушения, которые принесли эти подрядчики, которые работают у нас в парке... На мой взгляд, здесь полная разруха именно из-за этой реконструкции, из-за того, что подрядчик совершенно безалаберно, совершенно недобросовестно относится к нашему парку", - сказала она.

Еще одна участница инициативной группы обратила внимание на медленный темп реконструкции.

Мы хотим обратить серьезное внимание на проблему того, что сейчас уже 20 мая, но воз и ныне там. То есть план реконструкции утвержден, со всеми изменениями и пожеланиями жителей, еще в прошлом году прошел госэкспертизу, и до сих пор практически все работы не выполнены, то есть частично", - отметила она.

Женщина добавила, что постоянным посетителям парка до сих пор не довелось увидеть самолично выбранное и утвержденное всеми участниками реконструкции оборудование для детских и спортивных площадок.

Нами были подписаны, составлены и утверждены протоколы, в которых прописано по каждому пункту все оборудование, что касается и светильников, и лавочек, и оборудование для спортивных площадок и детских. И самое что интересное, все это подписано, каждый протокол, представителями со всех сторон. И на сегодняшний день нам заявляют, что поменялось руководство подрядчика, который просто, я считаю, самовольно, не согласовывая с нами, жителями, хотя нам было дано право выбора, и мы этот выбор сделали, и теперь они настаивают, что даже те светильники, которые начали устанавливать, требуют снять и установить что-то другое", - добавила алматинка.

Более того, по ее словам, предоставленные подрядчиком образцы оборудования для детских и спортплощадок являются некачественными.





Я обращаюсь к представителям акимата, уважаемый наш аким Байбек, президент, помогите нам разобраться. Получается так, что госэкспертизу проект прошел. Деньги выделены. Все эти моменты включены в проект. А теперь получается, что бюджет просто куда-то расплылся. И подрядчик заявляет о том, что средств на это оборудование у него просто нет. Без вас нам не разобраться в этой ситуации. Представители акимата не очень хотят идти навстречу и на все наши просьбы начинают переносить встречу с одной даты на другую. Всех жителей это очень тревожит. Мы хотим, чтобы наш парк был красивый и качественный. Мы неоднократно выкладывали видеообращения и видеоматериалы о том, что все работы выполнены абсолютно некачественно, все материалы некачественные. Даже лавочки, которые установили даже еще не до конца, и то уже приходят в негодность... Мы требуем разобраться и помочь нам в этом", - резюмировала горожанка.

Четвертый участник видеообращения отметил, что в связи со сложившейся ситуацией следует поднять вопрос о компетенции городского управления зеленой экономики в отношении парка. "Этому парку нужен хозяин, а мы как такового этого хозяина не видим вообще", - отметил он.

Как резюмируется в видеообращении, все горожане, проживающие в районе парка, желают скорого и качественного завершения реконструкции.

Самое главное, что я хочу сказать, это то, чтобы мы увидели в конце концов этот парк уже сделанным, законченным, полностью реконструированным. Уже не надо всех тех прелестей, которые мы выбирали и нам наподменяли, уже все совсем другое. Просто сделайте аккуратно и качественно свою работу, потому что то, что делается, и мы это видим дважды в день, как минимум, это просто ни в какие рамки... Здесь про технологии мы вообще уже забыли. То, как это делается, честно говоря, это из рук вон плохо", - подчеркнул еще один алматинец.

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