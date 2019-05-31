Погода без осадков будет наблюдаться на большей территории Казахстана в четверг

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Сегодня большая часть республики находится под влиянием поля повышенного давления, где будет наблюдаться преимущественно погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, в центре и на севере сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря, сообщили в "Казгидромете".

В Павлодарской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем местами ожидается шквал, град. В Мангистауской области местами возможен град, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами туман, шквал. В Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской областях, днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман. Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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