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Погода без осадков будет наблюдаться на большей территории Казахстана в четверг

30.05.2019, 08:46 7237
Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Сегодня большая часть республики находится под влиянием поля повышенного давления, где будет наблюдаться преимущественно погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юго-западе, в центре и на севере сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря, сообщили в "Казгидромете".
 
В Павлодарской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем местами ожидается шквал, град. В Мангистауской области местами возможен град, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами туман, шквал. В Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской областях, днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидается туман. Днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град.
 
В Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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