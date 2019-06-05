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Неустойчивая погода ожидается сегодня на большей территории Казахстана

04.06.2019, 08:45 10504
Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, лишь на юго-западе и северо-востоке республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами туман, передает Kazakhstan Today.
 
В Актюбинской, Карагандинской, днем в Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидается шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град, в Акмолинской области местами ожидается туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, шквал, усиление ветра днем на большей части до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами возможен град. В Костанайской области местами ожидается шквал, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду, местами возможен град, сообщили в "Казгидромете". 
 
В Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области днем местами шквал, в Восточно-Казахстанской области днем местами возможен град. Днем в Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами туман.
 
В Атырауской, местами в Мангистауской областях днем ожидается сильная жара. 
 
В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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