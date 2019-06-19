Жителей Восточного Казахстана предупредили о грозе и граде

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

19 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с увеличением водности на гидропосту "Нанвань" в пределах Китайской Народной Республики на реке Кара Ертис (гидропост Боран) продолжаются подъемы уровней воды, приближаясь к критической отметке: фактический уровень составляет 93% от критической отметки. Ожидается дальнейшее увеличение водности.

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