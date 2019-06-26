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Токаев перечислил деньги пострадавшим в Арыси

25.06.2019, 16:22 6319
Токаев перечислил деньги пострадавшим в Арыси
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил деньги пострадавшим в Арыси, передает Kazakhstan Today.
 

Чрезвычайное происшествие в Арыси объединило всех казахстанцев. Никто не остался в стороне от беды. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать личную помощь пострадавшим", - написал в соцсети пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Он также отметил, что сотрудники администрации президента перечислят свой однодневный заработок в фонд помощи жителям Арыси.
 
Напомним, ранее Токаев поблагодарил казахстанцев за помощь жителям Арыси. Он сообщил, что государство также окажет поддержку, город и жильё будут восстановлены.
 
Для оказания помощи пострадавшим открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области. 
 
По данным акимата Туркестанской области, в результате разрыва снарядов в Арыси 7600 домов лишились стекол, кровля 80-85% домов повреждена. За медпомощью обратились 165 человек, из которых 89 госпитализированыДва человека погибли
 

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