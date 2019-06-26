Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перечислил деньги пострадавшим в Арыси, передает Kazakhstan Today.

Чрезвычайное происшествие в Арыси объединило всех казахстанцев. Никто не остался в стороне от беды. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать личную помощь пострадавшим", - написал в соцсети пресс-секретарь президента Берик Уали.

Он также отметил, что сотрудники администрации президента перечислят свой однодневный заработок в фонд помощи жителям Арыси.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства