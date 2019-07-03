Казгидромет провел обследование радиационного фона в Арыси

Арысь. 2 июля. Kazakhstan Today - 1 июля специалистами филиалов РГП "Казгидромет" Туркестанской и Кызылординской областей в оперативном порядке были организованы внеплановые отборы проб по атмосферному воздуху, радиационного фона и поверхностных вод, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", отбор проб атмосферного воздуха проводился на 9 точках по 6 загрязняющим веществам: по взвешенным веществам, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду.

"По результатам анализа во всех 9 точках превышений загрязняющих веществ не обнаружено. Радиационный фон (мощность экспозиционной дозы не превышал допустимую норму - 0,15 мкЗв/ч (норма не более 0,57 мкЗв/ч); Плотность радиоактивных выпадений - 95 Бк/м2 (норма - 110 Бк/м2)", - пояснили специалисты.

Также был произведен отбор проб поверхностной воды на 4 точках.

Отбор проб проводился по 48 показателям качества вод: визуальные наблюдения, температура воды, водородный показатель, насыщение кислородом, удельная электропроводность, растворенный кислород, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, запах, двуокись углерода, химическое потребление кислорода, биохимическое потребление кислорода за 5 суток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, сумма натрия и калия, сумма ионов, сухой остаток, жесткость, аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, сумма азота, фосфаты, фосфор общий, железо общее, железо (3+), кремний, фториды, СПАВ, кадмий, свинец, марганец, медь, цинк, кобальт, хром (3+), хром (6+), хром общий, мышьяк, никель, ртуть, сероводород, нефтепродукты, фенолы. По результатам анализа, проведенного 1 июля, превышений установленных норм по 29 показателям качества воды, включая тяжелые металлы, биогенные вещества, не обнаружено. По остальным 19 показателям качества воды анализы будут готовы в течение 5 дней. По результатам анализа в пробах поверхностной воды и атмосферного воздуха высокого и экстремально высокого загрязнения не обнаружено", - сообщили в РГП "Казгидромет".

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