Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обозначил три стратегических вызова для дальнейшего роста мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на встрече с активом Сагинтаев обозначил стратегические вызовы для дальнейшего роста Алматы и назвал меры по их решению. В развитии Алматы будет сделан акцент на концепции "Город без окраин" по принципу, сформулированном в политической платформе главы государства, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Во-первых, новая стратегия развития города, которая разрабатывается сейчас по поручению Елбасы, основополагающие принципы документа: "город без окраин", полицентричность, высокие стандарты жизни во всех районах Алматы без исключения", - сказал Сагинтаев.

Второе - антикризисный план для окраин. "Поставил задачу - разработать такой план в ближайшее время с пошаговым алгоритмом в каждом районе. Наша цель - в ближайшие три года создать условия для перелома ситуации и существенно повысить качество жизни на окраинах города", - проинформировал аким Алматы.

Третье - ближайшие задачи на второе полугодие. Все городские власти должны быть нацелены на оперативное снятие болевых точек и раздражителей недовольства горожан", - добавил Сагинтаев.

Кроме того, предстоит решить основные социальные запросы населения, такие как обеспечение рабочими местами с достойной оплатой, сдерживание роста цен на продукты первой необходимости, недопущение роста стоимости коммунальных услуг, доступность жилья, сохранение экологии, качество медицинских услуг, общественная безопасность.

До 1 августа всем районам необходимо разработать детальные планы работы по оперативному решению проблем, волнующим местных жителей. Уверен, что многие проблемы, волнующие алматинцев, вполне можно решить в ближайшие месяцы", - отметил градоначальник.

Аким Алматы дал ряд поручений по благоустройству территорий, доступности социальных услуг, развитию "экономики простых вещей", социальной инфраструктуры и социального предпринимательства.

Также разработан пакет поручений для местных исполнительных органов с целью повышения уровня доходов и качества жизни горожан.

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