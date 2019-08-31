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На большей части территории Казахстана в пятницу пройдут дожди

30.08.2019, 08:57 12745
Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 30 августа 2019 года пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.
 
"Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним фронтальных разделов, пройдут дожди, местами сильные. Местами по республике ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, возможно выпадение града, на северо-западе ночью местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в Костанайской области ночью местами туман. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами шквал, возможен град. 
 
В Карагандинской области ожидаются местами шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, днем в Алматинской области ожидается местами ветер 15-23 метра в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бури, в Восточно-Казахстанской области местами возможен град.
 
Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, на юго-западе Костанайской, Алматинской, на севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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