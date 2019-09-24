КЧС: пожар в Баянаульском нацпарке не представляет опасности для населенных пунктов

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Павлодар. 23 сентября. Kazakhstan Today - Пожар в Баянаульском нацпарке (Павлодарская область) не представляет опасности для населенных пунктов, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов, передает Kazakhstan Today.

По пожару в Баянаульском национальном парке: 23 сентября, в 08.15, аким области Болат Бакауов и начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ернур Утегенов с целью мониторинга места пожара совершили облет на борту МИ-171 "Казавиаспаса" КЧС МВД. В ходе облета установлено, что лесостепной пожар угрозы населенным пунктам не представляет. Ситуация находится под контролем", - проинформировал Н. Нурахметов.

Ориентировочная площадь пожара составляет 93 гектара. Всего в тушении и ликвидации пожара задействованы порядка 500 человек и 120 единиц техники ДЧС области, госучреждения нацпарка, добровольного противопожарного формирования и вертолет МИ-171 "Казавиаспаса" КЧС МВД для тушения в труднодоступной местности.

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