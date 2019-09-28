Межрегиональное сотрудничество Казахстана и России обсудили на круглом столе в Кокшетау

Кокшетау. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау прошел круглый стол "Межрегиональное сотрудничество Казахстана и России: Опыт, современность, перспективы", передает Kazakhstan Today.

Международный круглый стол организовало республиканское общественное объединение "Славянское движение "Лад" при поддержке управления внутренней политики Акмолинской области и Секретариата ААНК. Мероприятие состоялось в КГУ "Когамдык келісім", сообщили в УВП.

В работе круглого стола приняли участие ученые, представители неправительственных организаций, средств массовой информации Казахстана и Российской Федерации (из Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, Тюмени). Его участников приветствовали руководитель управления внутренней политики региона Г. Шойкин и заведующая Секретариатом ААНК М. Тохаева.

Участники обменялись опытом работы, обсудили перспективы сотрудничества регионов Казахстана и России в гуманитарной, образовательной и экологической сферах, вопросы реализации молодежной политики, формирования единого информационного пространства казахстано-российского приграничья.

В принятой резолюции отмечено стремление сторон осуществлять совместные исследования и обмен опытом в сфере укрепления межэтнических и межконфессиональных отношений, создавать и развивать постоянно действующие совместные информационные проекты и дискуссионные площадки для формирования положительного имиджа регионов двух стран, способствовать межкультурному диалогу народов России и Казахстана.

Как отметили в ведомстве, мероприятие состоялось в рамках предстоящего XVII форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в 2020 году в Кокшетау.

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