В Казахстане растет число детей с ожирением

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число детей с избыточным весом и ожирением, передает Kazakhstan Today.

Согласно новому докладу ЮНИСЕФ, в Казахстане растет число детей с избыточным весом и диагнозом ожирение - каждый пятый ребенок в возрасте 9 лет в Казахстане страдает от этого, причем наиболее высокие показатели отмечаются среди городского населения и детей, не находившихся на грудном вскармливании. Каждый десятый ребенок в Казахстане возрасте до 5 лет имеет избыточный вес или ожирение.

Дети школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие прохладительные напитки, почти половина из детей - еженедельно, дети подвергаются агрессивному маркетингу сахаросодержащих напитков. Согласно исследованию ВОЗ, каждый третий рекламный ролик на телевидении Казахстана рекламирует продукты питания и напитки, и только 20% рекламируемых в Казахстане продуктов и напитков соответствует международным стандартам.

Кроме этого, большинство детей (72,5%) проводит не менее одного часа в день за просмотром телевизора или используют электронные устройства, где демонстрируют нездоровые продукты питания.

Эксперты обеспокоены и качеством питания детей. В частности, в Казахстане 21% детей в возрасте до 2 лет не получает фруктов или овощей, и меньше половины детей до 6 месяцев находится на исключительном грудном вскармливании - всего 38%. Меньше половины детей продолжают получать грудное молоко после введения прикорма в 6 месяцев - 41% детей (данный показатель незначительно выше среди семей с наиболее высоким достатком). Достаточно разнообразно питаются дети в 49% казахстанских семей (дети в возрасте 6-23 месяцев).

В Казахстане обостряется проблема питания детей, что в свою очередь влечет последствия для здоровья, успеваемости и самочувствия наших детей. Если тенденция роста ожирения и недополучения детьми полезных питательных веществ продолжится, то можно предположить, что дети, рожденные в 2050 году, будут жить впоследствии меньше, чем дети, рожденные сегодня, а ожирение станет одной из двух основных причин смертности населения. Неадекватное питание детей ограничивает потенциальные возможности общества. Поэтому улучшение питания детей раннего возраста является первоочередной задачей службы здравоохранения, дошкольного и школьного образования и рассматривается в качестве неотъемлемой составной части социально-экономического развития страны в целом", - сказал координатор ЮНИСЕФ по здравоохранению и питанию Канат Суханбердиев.

Связь между качеством питания и качеством жизни подчеркнул и представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен. "Несмотря на все технологические, культурные и социальные достижения последних десятилетий, мы упускаем из вида один основополагающий факт: если дети плохо едят, они плохо живут. Необходимо изменить наше понимание проблемы недостаточного питания и способы борьбы с ней. Речь идет не только о предоставлении детям достаточного количества пищи - необходимо, прежде всего, обеспечивать детей правильными продуктами питания. Сегодня именно это является нашей общей задачей", - отметил он.

Что касается глобальной ситуации с питанием детей, в докладе ЮНИСЕФ "Положение детей в мире, 2019 год: дети, продовольствие и питание" сделан вывод о том, что как минимум каждый третий ребенок в возрасте до 5 лет (то есть 200 миллионов человек в мире) находится под бременем проблем питания, кто-то недоедает, другие же имеют избыточный вес, в том числе ожирение разной степени.

В мире почти две трети детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет не получают продуктов питания, богатых витаминами и микроэлементами, поддерживающими функционирование их быстро растущего тела и мозга, иными словами раннего детского развития. Из-за этого возникает риск недостаточного развития интеллекта, плохой обучаемости, низкого иммунитета и заболеваемости инфекционных и неинфекционных заболеваний и, во многих случаях, риск смерти, а также привязанности к родителям.

По данным ЮНИСЕФ, 149 миллионов детей отстают в росте или имеют слишком низкий рост для своего возраста. 50 миллионов детей истощены или являются слишком худыми для своего роста. 340 миллионов детей, или каждый второй ребенок, страдают от нехватки необходимых витаминов и питательных веществ, таких как витамин A и железо; 40 миллионов детей имеют избыточный вес или страдают ожирением.

В докладе отмечается, что практика питания и кормления, не соответствующая установленным стандартам, применяется с самых ранних дней жизни ребенка. Хотя грудное вскармливание может спасти жизнь, только 42% детей в возрасте младше 6 месяцев находятся на исключительном грудном вскармливании, в то время как число детей, получающих молочную смесь, возрастает. В период с 2008 по 2013 год в странах с доходом выше среднего уровня, таких как Бразилия, Китай и Турция, продажи смеси на основе молока выросли на 72%, главным образом из-за ненадлежащей организации сбыта и неэффективности политики и программ по защите, пропаганде и поддержке грудного вскармливания.

Согласно докладу, когда дети в возрасте примерно 6 месяцев начинают переходить на мягкую или твердую пищу, очень часто их рацион не соответствует установленным требованиям. Во всем мире около 45% детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет не получают никаких фруктов или овощей. Примерно 60% детей не едят яйца, молочные продукты, рыбу или мясо.

По мере взросления детей воздействие на них нездорового питания приобретает тревожные масштабы, что в значительной степени обусловлено ненадлежащим маркетингом и рекламой, изобилием продуктов глубокой переработки не только в крупных городах, но и в отдаленных районах, а также расширением доступа к быстрому питанию (фастфуду) и очень сладким напиткам.

Так, в докладе говорится, что в странах с низким и средним уровнем дохода 42% подростков, посещающих школу, по крайней мере раз в день употребляют сладкие газированные безалкогольные напитки, а 46% таких подростков хотя бы раз в неделю едят фаст-фуд. Для подростков в странах с высоким уровнем дохода эти показатели достигают 62 и 49%, соответственно.

В результате этого во всем мире возрастает число детей и подростков, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением. В период с 2000 по 2016 год доля детей с избыточным весом в возрасте от 5 до 19 лет удвоилась: с 1 к 10 до почти 1 к 5. Сегодня в этой возрастной группе ожирением страдают в 10 раз больше девочек и в 12 раз больше мальчиков, чем в 1975 году.

В докладе также отмечается, что наибольшее бремя неполноценного питания во всех его формах несут дети и подростки из самых бедных и маргинализованных общин. Лишь каждый пятый ребенок в возрасте от 6 месяцев до 2 лет из самых малообеспеченных домохозяйств получает достаточно разнообразную пищу, способствующую здоровому росту. Даже в странах с высоким уровнем дохода, таких как Соединенное Королевство, распространенность избыточного веса в беднейших районах более чем в 2 раза превышает соответствующий показатель для самых обеспеченных районов.

Как сообщалось ранее, в Казахстане 84% детей употребляют фастфуд и почти 20% несовершеннолетних страдают от избыточного веса.

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