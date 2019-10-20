Правительства России и Казахстана подписали документ о сотрудничестве при освоении общественных пространств

Казань. 19 октября. Kazakhstan Today - Правительства России и Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве, основная цель которого - развитие совместных практик в сфере реконструкции общественных пространств, передает Kazakhstan Today.

Подписание документа прошло в 18 октября в рамках деловой программы Конгресса World Urban Parks в Казани. Со стороны Российской Федерации меморандум подписал Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства; со стороны Республики Казахстан - председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Мархабат Жайымбетов, сообщили организаторы мероприятия.

При строительстве Астаны как новой столицы Казахстана мы использовали лучшие международные практики в градостроительстве и архитектуре. Но Россия накопила достаточный опыт, который мы сегодня можем использовать в развитии комфортной среды и общественных пространств", - сказал после подписания меморандума заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

Согласно меморандуму, основными направлениями для сотрудничества двух стран станут экологичный подход к организации пространств, формирование профессионального сообщества молодых архитекторов, вовлечение горожан и бизнеса в проекты благоустройства, развитие локальных сообществ и местных производств, управление общественными пространствами и насыщение их разнообразными активностями.

В рамках меморандума Россия и Казахстан будут проводить совместные исследования и мероприятия (круглые столы, дискуссионные площадки, конференции, совещания), направленные на развитие общественных пространств и городской среды.

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