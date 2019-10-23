На большей части территории Казахстана во вторник ожидается погода без осадков

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 22 октября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере, юге и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Ночью в Туркестанской области местами ожидаются заморозки 1 градус.

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