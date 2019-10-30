Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Мажилисмены возмутились включением их в списки должников по налогам. Они считают, что в электронной системе Минфина произошла путаница, передает Kazakhstan Today.

Я теперь каждый месяц проверяю, есть у меня долг или нет. Потому что к кому-то перенаправляют мою оплату и выставляют должником. Если мы не наладим эту простую систему, то зачем вообще нужен Интернет? Зачем тратить столько денег, если в итоге это не работает. Я не чувствую никакой пользы", - заявил депутат мажилиса Омархан Оксикбаев.

По информации телеканала КТК , другому депутату навязчиво отправляли квитанции с несуществующей налоговой задолженностью. Правда, потом специалисты извинялись.

Тем не менее в парламенте потребовали навести порядок в базе данных. А ведомству, которое отвечает за цифровое развитие, повышать и уровень информационной безопасности. По мнению мажилисменов, в утечке данных виноваты сами сотрудники, которые не соблюдают правила конфиденциальности.

У нас царит показуха. Мы думали, что с появлением электронной системы и Интернета уменьшится человеческий фактор. Но на деле всё по-прежнему зависит от специалиста, у него в руках вся информация", - заявил мажилисмен Куаныш Султанов.

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