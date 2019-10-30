Мажилисмены возмутились включением их в списки должников по налогам

Я теперь каждый месяц проверяю, есть у меня долг или нет. Потому что к кому-то перенаправляют мою оплату и выставляют должником. Если мы не наладим эту простую систему, то зачем вообще нужен Интернет? Зачем тратить столько денег, если в итоге это не работает. Я не чувствую никакой пользы", - заявил депутат мажилиса Омархан Оксикбаев.
По информации телеканала КТК, другому депутату навязчиво отправляли квитанции с несуществующей налоговой задолженностью. Правда, потом специалисты извинялись.
Тем не менее в парламенте потребовали навести порядок в базе данных. А ведомству, которое отвечает за цифровое развитие, повышать и уровень информационной безопасности. По мнению мажилисменов, в утечке данных виноваты сами сотрудники, которые не соблюдают правила конфиденциальности.
У нас царит показуха. Мы думали, что с появлением электронной системы и Интернета уменьшится человеческий фактор. Но на деле всё по-прежнему зависит от специалиста, у него в руках вся информация", - заявил мажилисмен Куаныш Султанов.
Напомним, в Казахстане до конца года действует налоговая амнистия. По ее условиям, гражданам, уплатившим основной долг до 31 декабря (включительно), начисленная пеня будет списана автоматически. Налогоплательщики могут узнать наличие / отсутствие задолженности по налогам, пройдя по прямой ссылке.
Ранее Комитет госдоходов опубликовал ТОП-100 крупных должников.
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