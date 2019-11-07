Очередная волна похолодания ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Похолодание после выпадения осадков ожидается в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

С Европейской части России на Урал смещается очередной циклон с атмосферными фронтами, с которыми после кратковременного затишья в северной половине республики вновь ожидаются сложные метеорологические явления: осадки, гололёд, сильный западный ветер, местами с метелью", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 7-9 ноября.

Отмечается, что смещающийся в тыл циклону очередной холодный антициклон станет причиной похолодания в западных и северных областях Казахстана, так как он сформирован в акватории арктических морей.

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