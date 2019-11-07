Система Orphus

В супермаркетах Алматы состоялось открытие "Кассы без продавца"

06.11.2019, 18:47 16201
Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - 6 ноября в рамках проекта "Алматы - адалдык аланы" в супермаркетах Small состоялось открытие "Кассы без продавца" с участием заместителя акима города Ержана Бабакумарова и руководителя Антикоррупционной службы Алматы Кайрата Сунтаева, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
Данный подход к реализации товара достаточно прост, экономит время, дает возможность самостоятельно произвести покупку: отсканировать штрих-код товара, упаковать его и внести оплату, поднеся банковскую карту к терминалу. Также сервис востребован у людей, которым легче использовать гаджеты.
 
Открытие линии безбарьерного самообслуживания покупателей в крупнейшей сети демонстрирует современный формат работы "магазинов честности", реализацию товаров без участия продавцов.
 
Подобные терминалы и кассы самообслуживания на примере зарубежных стран таких как США, Канада, Великобритания, используются в розничных сетях для автоматизации процесса покупки. 
 
"Призыв к реализации данного проекта предоставил гражданам возможность укрепить атмосферу доверия, пройти проверку на нравственные качества, как честность и порядочность", - отметил в ходе мероприятия заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат. 
 
Наличие и функционирование безбарьерного обслуживания в "магазинах честности" наряду с формированием и укреплением высоких нравственных качеств, особенно у молодежи, имеет сугубо экономические выгоды и преимущества. Такие магазины имеют возможность более рационально использовать трудовые ресурсы, а также ускорить пропускную возможность.
 
Ранее аналогичный проект был запушен в супермаркете "Юбилейный". 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая