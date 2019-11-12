Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы ставят уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках, который будет показан в Казахстане и за рубежом, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Казахстанско-Британский технический университет готовит уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках (казахский, русский, английский), для представления в крупных городах Казахстана и за рубежом . Актерами театральной постановки выступят студенты КБТУ", - сообщили в управлении внутренней политики Алматы.

Отмечается, что постановка состоит из трех блоков общей продолжительностью 40 минут. Постановка на трех языках: казахский - 60%, русский - 20%, английский - 20%.

Проект преследует сразу несколько целей: празднование 175-летия Абая Кунанбаева; реализация мероприятия в честь Года молодежи; реализация программы "Рухани жангыру"; развитие творческого потенциала и эмоционального интеллекта студентов технических специальностей.

При этом будет создан работающий на постоянной основе студенческий театр и предусмотрены его гастроли.

Абай - признанный всем миром мудрый учитель, поэт и гений человечества. Величие и феноменальность гения Абая в том, что он сумел поднять на небывалую высоту стойкость национального духа, воспевая и внедряя в сознание своих соплеменников упорство и целенаправленность.

Премьера студенческого перформанса "Абай" запланирована на 3 декабря 2019 года, в 19.00 в Казахской Государственной Филармонии имени Жамбыла.

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