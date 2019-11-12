В Алматы ставят уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках

В настоящее время Казахстанско-Британский технический университет готовит уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках (казахский, русский, английский), для представления в крупных городах Казахстана и за рубежом . Актерами театральной постановки выступят студенты КБТУ", - сообщили в управлении внутренней политики Алматы.
Отмечается, что постановка состоит из трех блоков общей продолжительностью 40 минут. Постановка на трех языках: казахский - 60%, русский - 20%, английский - 20%.
Проект преследует сразу несколько целей: празднование 175-летия Абая Кунанбаева; реализация мероприятия в честь Года молодежи; реализация программы "Рухани жангыру"; развитие творческого потенциала и эмоционального интеллекта студентов технических специальностей.
При этом будет создан работающий на постоянной основе студенческий театр и предусмотрены его гастроли.
Напомним, что 30 мая 2019 года утвержден указ президента РК Касым-Жомарта Токаева "О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения великого поэта и мыслителя казахского народа Абая Кунанбайулы в 2020 году". Это юбилейное мероприятие будет отмечаться также на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО.
Абай - признанный всем миром мудрый учитель, поэт и гений человечества. Величие и феноменальность гения Абая в том, что он сумел поднять на небывалую высоту стойкость национального духа, воспевая и внедряя в сознание своих соплеменников упорство и целенаправленность.
В честь 175-летия Абая Кунанбайулы правительством запланировано проведение порядка 500 различных мероприятий.
Премьера студенческого перформанса "Абай" запланирована на 3 декабря 2019 года, в 19.00 в Казахской Государственной Филармонии имени Жамбыла.
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