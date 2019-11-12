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В Алматы ставят уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках

11.11.2019, 19:00 9181
В Алматы ставят уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках
Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы ставят уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках, который будет показан в Казахстане и за рубежом, передает Kazakhstan Today.
 

В настоящее время Казахстанско-Британский технический университет готовит уникальный студенческий перформанс "Абай" на трех языках (казахский, русский, английский), для представления в крупных городах Казахстана и за рубежом . Актерами театральной постановки выступят студенты КБТУ", - сообщили в управлении внутренней политики Алматы.

 
Отмечается, что постановка состоит из трех блоков общей продолжительностью 40 минут. Постановка на трех языках: казахский - 60%, русский - 20%, английский - 20%. 
 
Проект преследует сразу несколько целей: празднование 175-летия Абая Кунанбаева; реализация мероприятия в честь Года молодежи; реализация программы "Рухани жангыру"; развитие творческого потенциала и эмоционального интеллекта студентов технических специальностей.
 
При этом будет создан работающий на постоянной основе студенческий театр и предусмотрены его гастроли.
 
Напомним, что 30 мая 2019 года утвержден указ президента РК Касым-Жомарта Токаева "О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения великого поэта и мыслителя казахского народа Абая Кунанбайулы в 2020 году". Это юбилейное мероприятие будет отмечаться также на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО. 
 
Абай - признанный всем миром мудрый учитель, поэт и гений человечества. Величие и феноменальность гения Абая в том, что он сумел поднять на небывалую высоту стойкость национального духа, воспевая и внедряя в сознание своих соплеменников упорство и целенаправленность. 
 
В честь 175-летия Абая Кунанбайулы правительством запланировано проведение порядка 500 различных мероприятий.
 
Премьера студенческого перформанса "Абай" запланирована на 3 декабря 2019 года, в 19.00 в Казахской Государственной Филармонии имени Жамбыла. 
 

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