Проект Стратегии долгосрочного развития Алматы вынесут на обсуждение экспертов и общественности

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел встречу с экспертным сообществом города и членами Общественного совета, темой корой стало обсуждение проекта Стратегии "Алматы-2050", передает Kazakhstan Today.

Встреча состоялась по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. Глава города уделяет большое внимание обсуждению с общественностью и экспертами проектов документов, касающихся развития мегаполиса, сообщила пресс-служба акима.

Это рамочный документ, который содержит главные приоритеты развития города. Ваше мнение в определении долгосрочных целей для нас очень ценно. Вместе мы сможем сосредоточиться на долгосрочных позитивных изменениях, нужных городу", - подчеркнул Ержан Бабакумаров. При этом он отметил, что речь идет об экспертном видении будущего мегаполиса, к которому городские власти будут стремиться.

По информации пресс-службы, в ходе встречи эксперты и представители Общественного совета Алматы высказались по таким стратегическим направлениям развития, как глобальная и региональная конкуренция, инфраструктура и транспорт, общественная безопасность, здравоохранение и экология, развитие человеческого капитала.

Свои предложения высказали политолог, член НСОД Айдос Сарым, председатель оргкомитета Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков, финансист и профессиональный энергетик Асет Наурызбаев, активист-общественник Ерлан Нурпеисов, специалист по мониторингу Маржан Айтжанова, эксперт в области народонаселения Аида Альжанова, эксперт в области развития транспортной инфраструктуры Елена Ерзакович, консультант по экологии Жарас Такенов, директор ОФ "Центр анализа общественных проблем" Меруерт Махмутова.

Кроме того, в проект документа внесены предложения руководителя Центра выбора профессии Жантуре Каримова, члена Общественного совета Бекнура Кисикова, политолога, директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, эксперта в области самоорганизации при ЧС Тимура Почанова.

Подводя итоги встречи, Ержан Бабакумаров отметил конструктивность состоявшегося диалога и практическую пользу для развития города.

В пресс-службе уточнили, что по поручению акима города Сагинтаева, проект Стратегии будет вынесен в ближайшее время на обсуждение горожан. Поступающие от экспертов и алматинцев предложения будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы. Кроме того, проект документа вынесут на обсуждение на всех существующих диалоговых площадках, в том числе в маслихате, общественном и деловом советах.

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