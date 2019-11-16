На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 15 ноября 2019 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами на юге и юго-востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-востоке, северо-западе и в центре республики снег. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Туркестанской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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