В Акмолинской области мошенник "платил" за продукты скриншотами о ложных денежных переводах

Кокшетау. 30 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские Акмолинской области рассказали о новых видах мошенничества с помощью скриншотов ложных денежных переводов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, о подобном мошенничестве стало известно 26 декабря. В Бурабайский районный отдел полиции обратился частный предприниматель из Щучинска.

Он сообщил, что неизвестный в принадлежащих ему торговых точках предъявлял продавцам скриншоты, якобы сделанного денежного перевода за приобретенные продукты питания через мобильное приложение известного банка. На самом деле деньги не переводились. Установлено, что злоумышленник предлагал сделать перевод на карту продавца через мобильный банк. Подозреваемый проводил манипуляции со своим телефоном и показывал его экран - там действительно был чек, подтверждающий перевод, но деньги на счет продавцов все не приходили. Мужчина объяснил, что это банковская задержка, убеждал, что средства поступят позже, забирал продукты и уходил. Но время шло, а денег все не было, и тогда продавцы понимали, что стали жертвой обмана", - рассказали в полиции.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники отдела криминальной полиции установили и задержали 19-летнего подозреваемого. Молодой человек признался, что показывал продавцам заранее приготовленные скриншоты с якобы успешной операцией по переводу денег.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения обязательство о явке.

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