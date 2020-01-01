На большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - 31 декабря 2019 года на большей территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.



"На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются осадки, на севере - снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".



В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.



В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях ожидаются местами туман, гололед.



В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области днем местами - гололед.



В Жамбылской, Атырауской, Актюбинской областях ожидаются местами туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью в отдельном районе ожидается усиление ветра до 18-23 метра в секунду.



В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области порывы 23 метра в секунду, в Карагандинской области местами туман, гололед.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства