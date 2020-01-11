Кокшетау. 10 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области стартовали брифинги акимов районов и городов о социально-экономическом развитии в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, старт встречам со СМИ начал аким Кокшетау Амангельды Смаилов, проинформировавший об итогах развития областного центра в прошедшем году. Так, промышленным сектором города в 2019 году произведено и оказано услуг промышленного характера на сумму 94,5 млрд тенге.

В своем выступлении аким города подробно рассказал о подготовке к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества, в рамках которого полным ходом ведутся подготовительные работы. Одним из таковых проектов является строительство "Болашак сарайы".

Здание будет состоять из двух больших корпусов. Основная направленность - изучение науки школьниками, занятие спортом, где уже предусмотрена полная оснащенность современным оборудованием. В целом, Дворец одномоментно вместит в себе 1300 детей", - отметил Амангельды Смаилов.

По информации спикера, готовится также большой проект по очистке озера Копа и речки Кылшакты, состоящий из нескольких этапов. Кроме очищения водоемов планируется и строительство прибрежной зоны вдоль реки.

Следующий брифинг был посвящен социально-экономическому развитию флагмана промышленной индустрии - Степногорска, отметившего свое 55-летие в 2019 году. По словам акима Еркебулана Баяхметова, за 2019 год в городе произведено промышленной продукции более чем на 163 млрдтенге.

Благодаря проектам Карты индустриализации и Карты поддержки предпринимательства в городе увеличился рост производства на 30%", - подчеркнул Еркебулан Баяхметов.

Также прошел брифинг о развитии пристоличного Аккольского района. Аким Алпысбай Каиржанов подробно остановился на реализации перспективных проектов в сфере сельского хозяйства и в рамках развития продовольственного пояса вокруг города Нур-Султана.

Брифинги акимов регионов области продолжатся до конца января.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства