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Сотрудники управления госдоходов по Медеускому району Алматы подозреваются в коррупции

16.01.2020, 10:06 12745
Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Алматы начаты досудебные расследования в отношении руководителя отдела "Центр по приему и обработке информации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и налоговой регистрации" управления государственных доходов по Медеускому району ДГД по Алматы и главного специалиста этого же отдела по подозрению в получении взяток на системной основе, передает Kazakhstan Today.
 

Они подозреваются в неоднократном получении взяток в размере 30-40 тыс. тенге (бытовая коррупция) от представителей индивидуальных предпринимателей, за разблокировку арестов со счетов ИП и непривлечение к административной ответственности. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 

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