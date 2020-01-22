Осадки ожидаются на большей части Казахстана во вторник

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Во вторник, 21 января, на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого располагается над Архангельском, в связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке - осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, ветер 18 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель.

В Костанайской области местами туман, гололед, метель.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, гололед.

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