Молодая мама из Шымкента создала портал для родителей особенных детей

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Жанель Жумалинова, член молодежного кадрового резерва партии Nur Otan, создала первый в Казахстане портал для родителей, имеющих особенных детей "Bala Times", передает Kazakhstan Today.

Я сделала вывод, что нужно все сделать доступно и прозрачно, создать платформу, где мамы могут обратиться к специалистам, добавить справочник о льготах, заболеваниях, где родители при первых симптомах могли бы определить ту или иную болезнь. Также добавили информацию, куда нужно идти и к каким специалистам обращаться, какой вид диагностики пройти. Когда с моим сыном такое произошло, у меня день и ночь поменялись местами", - рассказала Жанель.

В прошлом Жанель была финансистом. Когда с ее сыном Султаном случился паралич, пришлось собрать всю волю и силу, чтобы поднять ребенка на ноги. Своим опытом она решила поделиться со всеми нуждающимися в помощи, рассказывает пресс-служба Nur Otan

В 2019 году я создала WhatsApp-группу, где собрались около 180 человек со всех регионов. В крупных городах хоть что-то есть, а в сельских местностях ничего. Есть родители, которые даже не знают о существовании тех или иных центров и как туда попасть. В конечном счете я проанализировала вопросы, обсуждаемые в чате, и решила, что нужно поделиться этим. Моя задача, чтобы родители знали, на что они имеют права. Также у нас есть раздел с историей успехов детей, это реальные истории со всего Казахстана, с каждым днем их становится все больше", - говорит основательница портала.

Самое главное, по словам Жанель, четкое принятие и осознание ситуации. Тогда родитель сможет помочь своему ребенку. А также поддержка родных, ведь семья, в которой царит любовь и взаимовыручка, сможет преодолеть даже самые невероятные трудности.

Оказание помощи людям с особыми потребностями - неотъемлемая часть работы Nur Otan. В рамках проекта "Кедергісіз Келешек" уже принято 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНИПы. Через ярмарки вакансий трудоустроено свыше 34 тыс. человек, адаптировано более 20 тыс. социально значимых объектов и др.

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