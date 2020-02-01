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Потепление и осадки ожидаются в Казахстане в выходные дни

31.01.2020, 12:09 29836

Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Повышение температуры воздуха и осадки ожидаются в Казахстане в выходные дни, передает Kazakhstan Today.

"Январь завершился наступлением антициклона и вызванного им похолоданием. Но уже сегодня над Каспием сформировался циклон, который вместе с атмосферными фронтами с юго-западными тропосферными потоками в ближайшие сутки начнёт перемещаться на Казахстан", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, циклон обладает большими запасами влаги и тепла, ночная температура в нём была плюс 2-8 градусов, что приведёт к быстрому повышению температуры воздуха в республике.

"Уже в выходные дни на юге и юго-востоке днем ожидается плюс 3-13 градусов, а в понедельник в северных, центральных и восточных областях 0 - минус 8 градусов. Вместе с потеплением атмосферные фронты принесут и осадки: на юг и запад дождь, мокрый снег, на остальную территорию снегопады", - отметили в "Казгидромете".

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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