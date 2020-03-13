В четверг на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В четверг, 12 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК будет оказывать влияние антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на западе, и на юге Казахстана, с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ночью в Жамбылской области, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман, в Костанайской области местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской области, днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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