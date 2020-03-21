Алматинские "жасотановцы" запустили в социальных сетях челлендж #Ядома

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Алматинские "жасотановцы" в социальных сетях запустили челлендж #Ядома, который призывает всех жителей города соблюдать карантин и все необходимые меры безопасности, передает Kazakhstan Today.

Челлендж быстро набирает популярность среди пользователей социальных сетей. В нем принимают участие маленькие дети и пожилые пенсионеры.

Одним из первых данную инициативу поддержали иногородние активисты молодёжного движения "Жалын". Они опубликовали посты держа в руках надпись #АлматыМыВместе, тем самым показывая свою поддержку алматинцам.

Инициаторы челленджа надеются, что их сверстники начнут понимать, что соблюдение карантина - это гражданская сознательность и личная ответственность каждого из нас за своё здоровье и за здоровье окружающих.





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