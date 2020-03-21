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Алматинские "жасотановцы" запустили в социальных сетях челлендж #Ядома

20.03.2020, 17:32 8290
Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Алматинские "жасотановцы" в социальных сетях запустили челлендж #Ядома, который призывает всех жителей города соблюдать карантин и все необходимые меры безопасности, передает Kazakhstan Today.
 
Челлендж быстро набирает популярность среди пользователей социальных сетей. В нем принимают участие маленькие дети и пожилые пенсионеры.
 
Одним из первых данную инициативу поддержали иногородние активисты молодёжного движения "Жалын". Они опубликовали посты держа в руках надпись #АлматыМыВместе, тем самым показывая свою поддержку алматинцам.
 
Инициаторы челленджа надеются, что их сверстники начнут понимать, что соблюдение карантина - это гражданская сознательность и личная ответственность каждого из нас за своё здоровье и за здоровье окружающих.

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Алматинские «жасотановцы» в социальных сетях запустили челлендж #Ядома, который призывает всех жителей города соблюдать карантин и все необходимые меры безопасности. Челлендж быстро набирает популярность среди пользователей социальных сетей. В нем принимают участие маленькие дети и пожилые пенсионеры. Одним из первых данную инициативу поддержали иногородние активисты молодёжного движения «Жалын». Они опубликовали посты держа в руках надпись #АлматыМыВместе, тем самым показывая свою поддержку алматинцам. Инициаторы челленджа надеятся, что их сверстники начнут понимать, что соблюдение карантина - это гражданская сознательность и личная ответственность каждого из нас за своё здоровье и за здоровье окружающих. #Ядома #‡йденШыќпа #stopcovalmaty #JasOtanAlmaty #AlmatyJastary #Volonterjyly

Публикация от «Jas Otan» Алматы (@jasotan_almaty)

 

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