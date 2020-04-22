Карагандинцы организовали массовую уличную дискотеку во время карантина (ВИДЕО)

Караганда. 21 апреля. Kazakhstan Today - Карагандинцы организовали массовую уличную дискотеку во время карантина, передает Kazakhstan Today.

В Казнете появилось видео, на котором жители Караганды, несмотря на введенный режим карантина, устроили дискотеку во дворе многоэтажного жилого дома в районе Майкудук, сообщает Polisia.kz

Полиция занялась проверкой дома, чтобы установить участников мероприятия. В результате был установлен мужчина, который ставил музыку. На него составлен протокол по статье 476 КоАП РК, ему грозит штраф 10 МРП или административный арест до 15 суток.

Также сообщается, что за период карантина сотрудниками ювенальной полиции были задержаны 69 несовершеннолетних, которые находились на улицах и общественных местах без сопровождения взрослых. Из них учащихся общеобразовательных школ - 54, студентов колледжей - 12, студентов вузов - 1, не учащихся и не работающих - 2. По всем указанным фактам в отношении законных представителей нарушителей составлены административные протоколы по статье 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения).





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