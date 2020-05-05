В понедельник местами по Казахстану сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - В понедельник, 4 мая, местами по Казахстану сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

В восточной половине республики сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на севере - осадки. В западной половине республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра, возможен град, на востоке и северо-востоке - шквал, на юге - пыльная буря", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Павлодарской области днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области местами туман, в Кызылординской области местами пыльная буря.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами гроза.

В Жамбылской области ночью местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства