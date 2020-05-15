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В четверг на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

14.05.2020, 08:15 7642
Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - В четверг, 14 мая, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. По республике пройдет дождь, местами сильный. Местами ожидаются усиление ветра, туман, возможен град, на юге и в центре - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывов до 23 метров в секунду, возможен град. 
 
В Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Мангистауской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром туман. 
 
В Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами в Акмолинской, Западно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях, в горных и предгорных районах Алматинской области гроза. 
 
В Атырауской области местами ожидается гроза.
 

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