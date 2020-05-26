В Минсельхозе назвали фейком информацию о продаже в Казахстане мяса больных лошадей из Кыргызстана

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства опровергло информацию о продаже на территории Казахстана мяса заболевших лошадей из Кыргызстана. Информацию назвали фейком, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях и мессенджерах распространяется фейковая информация о том, что лошадей в Республике Кыргызстан якобы косит неизвестный вирус, а мясо заболевших животных реализуется на рынках Алматы и Нур-Султана", - сообщает пресс-служба МСХ РК.

Отмечается, что в социальных сетях недавно появились кадры, где запечатлена умирающая кобыла, а автор видео озвучил предположение, что животное заразилось неизвестным вирусом.

На официальном сайте государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана под данным видео опубликована следующая информация: "На сегодня массового заболевания лошадей в республике не выявлено". При этом уточняется, что лошадь, снятая на видео, пала от отравления и скопления клопов в желудке", - отметили в пресс-службе МСХ РК.

В ведомстве подчеркнули, что с начала текущего года в Казахстан не ввозились мясо и мясная продукция из Кыргызстана, поэтому нет оснований для беспокойства.

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