Генконсул КНР в Алматы поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей

Гэн Липин, Генеральный консул КНР в Алматы

Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - Генеральный консул КНР в городе Алматы Гэн Липин поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей, передает Kazakhstan Today.

Ради наших детей необходимо построить мир, в котором будет еще больше спокойствия, безопасности, справедливости и честности. 1 июня - Международный день защиты детей, учрежденный конгрессом Международной демократической федерации женщин. В преддверии праздника, я от имени матерей поздравляю всех детей, наших маленьких друзей, включая и казахстанских детей с этим замечательным днем, искренне желаю всем детям здоровья, благополучия, счастья и радости", - сказала Гэн Липин.

Она отметила, что ужасы мировых воин, в частности, проведенная нацистами 10 июня 1942 года операция по ликвидации деревни Лидице в Чехии, унесших за собой множество жизней невинных детей, побудили мировое сообщество к учреждению международного праздника по защите детей с целью защиты их прав на жизнь, охрану здоровья и опеку. "Как и в случае создания Организации Объединенных Наций, миролюбивые народы всех стран мира, которые пострадали в результате двух мировых войн, совместными усилиями продолжают строить мир, в основе которого продолжают преобладать: спокойствие, безопасность, справедливость, честность, нравственность и совесть. А милитаризм, гегемонизм и политика грубой силы с окраской войн - умирают, и мы надеемся, что поколение за поколением дети смогут расти здоровыми в условиях прочного мира, в мире свободы, гармонии и счастья", - отметила генеральный консул КНР.

Но, к сожалению, даже спустя 75 лет со дня окончания Второй мировой войны, отдельная страна по-прежнему рассматривает гегемонизм и политику грубой силы в качестве основы своей внешней политики и продолжают непрерывно отравлять международное сообщество, запугивая с правом силы, применяя экономические санкции, провоцируя конфликты, вмешиваясь во внутренние дела другого государства, провоцируя национальные противоречия и цветные революции, заставляя некоторые страны жить в условиях войны, голода, бедности и прочих несчастьях, тем самым заставляя детей скитаться, оставляя их без дома", - сообщила она.

Кроме того, генеральный консул КНР отметила, что в 2020 году, человечество столкнулось с новым невидимым врагом - коронавирусом нового типа. "Даже несмотря на это, в период мировой пандемии, отдельная страна все так же ставит свои политические интересы выше жизни собственных граждан, гонясь за властью, перекладывая внутренние проблемы на внешние, из-за бездействия которых миллионы людей заразились и сотни тысяч умерли. Нас поразили, как громом, и мы глубоко сочувствуем пострадавшим и их детям и родственникам!" - сказала Гэн Липин.

В этом году исполняется 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций. В течение 75 лет, благодаря активной координации ООН и совместным усилиям всех стран мира, международное сообщество непрерывно добивается новых достижений в политической культуре, экономическом развитии, научно-техническом прогрессе и культурном процветании.





В течение 75 лет Китай в качестве важного члена большой семьи - международного сообщества приложил максимальные усилия над продвижением мира и согласия, сотрудничества и развития всего мира. От Пяти принципов мирного сосуществования до идеи создания Сообщества единой судьбы человечества, являясь ключевым участником миротворческих операций ООН и страной с более чем 30%-ным вкладом в рост мировой экономики, а также являясь инициатором и исполнителем инициативы "Одного пояса и одного пути", Китай в мыслях и действиях вносит огромный вклад в развитие и прогресс человеческой цивилизации, чем завоевал уважение и поддержку всех миролюбивых стран мира, придерживающихся справедливости", - сказала генеральный консул КНР в городе Алматы.





Она отметила, что перед лицом нового типа коронавируса Китай провел эффективные меры по профилактике и контролю эпидемии в стране, основанные на принципе первостепенной важности народа и жизни людей. В то же время, точно так же посвящает себя и вместе со всеми странами мира прилагает неустанные усилия для одержания победы в борьбе с пандемией в глобальном масштабе.





Во время недавно состоявшейся церемонии открытия 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в режиме видеоконференции председатель КНР Си Цзиньпин выступил с шестью рекомендациями и пятью обязательствами, призвав все страны мира объединить усилия для совместной защиты жизни и здоровья людей, защиты общего дома человечества - земли и создания сообщества здравоохранения человечества. Во время недавно завершившейся в Китае 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в своем докладе о работе правительства подчеркнул, что все страны мира должны работать рука об руку для решения глобальных проблем, таких как кризис общественного здравоохранения и серьезный экономический спад. Китай будет и дальше укреплять противоэпидемическое сотрудничество с другими странами, содействовать поддержанию стабильности мировой экономики, продвигать глобальное управление, защищать систему международных отношений во главе ООН и мировой порядок, основанный на международном праве, а также способствовать созданию Сообщества единой судьбы человечества", - добавила Гэн Липин.

По ее словам, выступление председателя Си Цзиньпина и доклад премьера Ли Кэцяна подчеркивают дух взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, которого всегда придерживается Китай, а также демонстрируют готовность Китая вместе со всеми странами мира защищать нелегко достигнутую обстановку мира и согласия, сотрудничества и развития.





Поскольку мы всегда твердо верим, что только тогда, когда все страны мира сплоченны и едины, мы сможем эффективно противостоять различным трудностям и вызовам, действенно подавлять распространение гегемонизма, политики грубой силы и различных видов коронавируса и политических вирусов, а также вернуть миру безопасность и спокойствие, чтобы наши дети купались под лучами мира, безопасности и дружбы. Еще раз поздравляем всех детей с праздником!", - заключила она.

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