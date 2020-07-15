Полиция Алматы проверила видео с заявлением "Мы все умрем"

Алматы. 14 июля Kazakhstan Today - Департамент полиции города Алматы сообщил о проверке видеообращения мужчины в полицейской форме, передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, в котором одетый в полицейскую форму человек заявляет:

Привет всем, друзья! У кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого проблемы в работе, проблемы в семье. Кого-то грызет кредит. Не переживайте. Мы все равно все умрем".

При проверке была установлена личность автора видеоролика. Им оказался певец и актер Кенжебулатов.

Данный пост вызвал у общественности негодование и возмущения в адрес полицейских, в связи с чем полиция города Алматы сообщает, что мужчина в полицейской форме на данном видео на самом деле не является сотрудником органов внутренних дел.

Действиям Кенжебулатова будет дана правовая оценка по результатам начатой в отношении него проверки.

На фоне сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане и трагическими случаями, подобные заявления, даже сделанные ради шутки, тем более с использованием полицейской формы, неуместны и недопустимы, подчеркнули в пресс-службе городской полиции.









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