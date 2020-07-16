Гулявшего по улицам Актау льва привезут в зоопарк Алматы к выходным

Актау. 15 июля. Kazakhstan Today - В Актау прибыли три ветеринара зоопарка, чтобы провести осмотр животного и подготовить его к транспортировке в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает inAlmaty.kz со ссылкой на администрацию Алматинского зоопарка, ветеринары привезли специально изготовленную для транспортировки клетку. Специалисты при первичном осмотре оценили состояние львенка как удовлетворительное

Мы смогли осмотреть Симбу только визуально при погрузке в транспортировочную клетку. Не удалось ввести его в анестезию. В принципе масса тела у животного хорошая, оно выглядит активным. Более точные данные о состоянии его здоровья мы сможем получить только завтра. Когда львенка введут в анестезию и мы проведем полный осмотр, сможем увидеть его слизистые. На первый взгляд серьезных травм у льва нет, он не хромает, не припадает на задние лапы, но мы заметили, что, возможно, он перенес в детстве рахит, так как размер животного не соответствует его возрасту. Когда мы перевезем Симбу в зоопарк, он будет помещен на карантин. За это время возьмем все анализы, сделаем рентген, УЗИ внутренних органов и сможем оценить его состояние", - сообщила главный ветеринар Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

По словам сотрудников зоопарка, сейчас идут переговоры с компанией-перевозчиком. Львенка могут перевезти в Алматы 16 или 17 июля.

Напомним, в Актау две недели назад из частного дома сбежал лев Симба. Неравнодушные граждане пытались пристроить хищника в цирки или зоопарки. Также сообщалось, что, если не найдут животному новый приют, его придется усыпить. Позже стало известно, что частный международный фонд "Snow Leopard Foundation" готов построить вольер для льва Симбы в Алматинском зоопарке.

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