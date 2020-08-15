На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 августа 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

Смещающийся в северо-восточном направлении южный циклон и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на востоке сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь юг страны будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и в центре – туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Карагандинской области – туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, днем в Актюбинской, Костанайской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере Западно-Казахстанской области местами возможен град.

Местами в Акмолинской области, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается туман, в Павлодарской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, местами в Атырауской области, на юго-западе Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства