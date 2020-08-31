Интеллигенция Алматы призвала отмечать праздники онлайн

Алматы. 30 августа. Kazakhstan Today - Интеллигенция Алматы поздравляет с Днем Конституции и призывает праздновать в онлайн-режиме с соблюдением требований карантина, передает Kazakhstan Today.

Поэт, лауреат международной литературной премии "Алаш" руководитель литературно-мемориального музейного комплекса имени Муканова и Мусрепова Адилгазы Кайырбеков поздравил алматинцев с Днем Конституции.

Сегодняшний день - большой праздник, день, когда был принят наш главный Закон. Конституция - это главный символ нашей независимости, единства народа. Каждый казахстанец должен гордиться этим, потому что страна, у которой есть Конституция, - это страна, в которой соблюдаются права и свободы граждан. Подрастающее поколение должно знать и чтить наш главный Закон. Мы гордимся тем, что у нас есть Конституция, что мы независимая и демократическая страна и верим, что страну в будущем ждет еще большее процветание", - сказал Кайырбеков.

Поэт отмечает и правильность решения по временному ограничению проведения праздничных мероприятий.

В последнее время мы переживаем не самые легкие дни. Многие проводят дни в переживании, немало тех, кто потерял близких. Нам нелегко наблюдать за этим. Но те меры, которые принимаются властью, оправданны, своевременны. Действия врачей, которые работают, несмотря на трудности, деятельность правоохранительных органов - все это делается во благо. Разъяснительные работы в обществе должны продолжаться. Раньше такие праздники, как сегодня, мы проводили масштабно. В наших музеях в то время проводились дни открытых дверей, читались лекции, организовывались выставки. Сейчас все это перешло в онлайн-режим. Например, мы сегодня провели онлайн-лекцию в честь праздника, ведь требования карантина должны соблюдаться", - отметил А. Кайырбеков, призвав горожан к соблюдению мер предосторожности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства