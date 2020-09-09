В центре Алматы запретят строить высотки

Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы планируют установить регламент на строительство высотных зданий в центре мегаполиса. Об этом рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает Kazakhstan Today.

По словам Ахмеджанова, в городе Алматы, южнее проспекта Аль-Фараби, есть высотный регламент - это здания не выше 12 метров. Он утвержден маслихатом Алматы.

Для центральной части города, я думаю, мы тоже такой регламент установим для того, чтобы исключить", - сказал он.

Он отметил, что высотное строительство является спорным вопросом.

По нормативно-техническим требованиям высотное здание определяется от 6 до 12 этажей или от 12 и выше. Этим регламентом по уникальности центральной части города мы упорядочим и приведем их все в единый высотный регламент. То есть если там стоит 4-этажное здание, то, возможно, будет превышение не больше 20%. Это международная практика, и мы сейчас ее изучаем", - добавил Ахмеджанов, отметив, что по мере утверждения генерального плана Алматы эти стандарты попробуют внедрить.

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