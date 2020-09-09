Система Orphus

В центре Алматы запретят строить высотки

08.09.2020, 17:45 6184
В центре Алматы запретят строить высотки
Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы планируют установить регламент на строительство высотных зданий в центре мегаполиса. Об этом рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Ахмеджанова, в городе Алматы, южнее проспекта Аль-Фараби, есть высотный регламент - это здания не выше 12 метров. Он утвержден маслихатом Алматы. 
 

Для центральной части города, я думаю, мы тоже такой регламент установим для того, чтобы исключить", - сказал он.

 
Он отметил, что высотное строительство является спорным вопросом. 
 

По нормативно-техническим требованиям высотное здание определяется от 6 до 12 этажей или от 12 и выше. Этим регламентом по уникальности центральной части города мы упорядочим и приведем их все в единый высотный регламент. То есть если там стоит 4-этажное здание, то, возможно, будет превышение не больше 20%. Это международная практика, и мы сейчас ее изучаем", - добавил Ахмеджанов, отметив, что по мере утверждения генерального плана Алматы эти стандарты попробуют внедрить.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая