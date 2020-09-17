Кокшетау. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области прошел конкурс юных художников, передает Kazakhstan Today.

Конкурсы юных талантов способствуют созданию условий для развития художественных способностей обучающихся, стимулирования их профессиональной ориентации. Эту задачу ставили перед собой организаторы областного заочного конкурса "Бояулар купиясы", проходившего в рамках реализации государственной программы "Рухани жангыру"", - сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Творческое состязание поддержали 32 участника из 11 районов и городов Кокшетау и Степногорск

Ребята выполняли на холсте, бумаге или картоне свои работы, которые были исполнены в любой технике (акварель, гуашь, пастель, масло, тушь и другие материалы). Приветствовались работы, созданные новаторскими методами.

Организаторы, в лице сотрудников учебно-методического центра по работе с творчески одаренными детьми совместно с детской художественной школой Степногорска, обозначили три номинации: "Коллаж", где участники предоставляют картину, созданную посредством наклеивания на какую-либо основу предметов, материалов, отличающихся по цвету и фактуре; вторая номинация "Бояулар купиясы", где работы могут быть выполнены в любой технике и в любом жанре; третья "Иллюстрация любимой книги" в технике - графика в любом жанре.

Я выполнила свою работу по номинации "Иллюстрация любимой книги", где представила свой комикс "Из жизни кактусов". Заменив людей на цветы, я хотела показать, что в жизни всегда нужно смотреть по сторонам, так как всегда найдутся те, кому необходима наша поддержка", - рассказывается участница конкурса Сабина Шерьязова, ученица ДХШ города Кокшетау.

Работы юных дарований оценивало профессиональное жюри по 10-балльной системе, учитывая оригинальность, глубину и передачу смысла тематики, креативный подход к реализации идей.

По итогам мероприятия победителям вручены дипломы и ценные подарки, а их руководителям - благодарственные письма от управления образования Акмолинской области.

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