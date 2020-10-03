В реабилитационном центре Жулдызай прошел праздник Тілашар

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - В медицинском реабилитационном центре "Жулдызай" прошел праздник Тілашар, передает Kazakhstan Today.

В данном мероприятии принял участие меценат Бауыржан Исабаев, который на протяжении 16 лет активно помогает работе фонда и стоял у истоков его создания.

Наш корпоративный фонд вот уже 4-й год проводит обряд "Тусау кесер" (разрезание пут), посвященный первым в жизни шагам детей, успешно прошедших реабилитацию в медицинском центре "Жулдызай". Для меня большая честь присутствовать на данном мероприятии и с восторгом наблюдать за успехами наших особенных деток. Я рад, что наш корпоративный фонд, который поддерживают более 4000 наших сотрудников, сегодня является той движущей силой на пути к здоровью и благополучию наших детей", - отметил Исабаев.

На данном мероприятии показали работу педагогов, логопедов и дефектологов.

Отметим, что ежегодно наш центр реабилитирует более 3000 детей. Было проведено 713 операций, благодаря проекту "Менторство", более 130 детей сделали первые шаги в проекте "Тусау кесер"", - рассказали в реабилитационном центре.

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