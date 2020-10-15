Объекты Акмолинской области обеспечены бесперебойной подачей тепла

Кокшетау. 14 октября. Kazakhstan Today - Все объекты в населенных пунктах Акмолинской области подключены к теплоснабжению. Об этом сообщили в областном управлении внутренней политики, передает Kazakhstan Today.

В этом году отопительный сезон по области начат раньше запланированного срока в связи с ранним похолоданием и нестабильной эпидемиологической ситуацией. В районах и городах области подача тепла начата с 20 сентября", - рассказали в УВП Акмолинской области.

В ведомстве уточнили, что для коммунально-бытового сектора региона поставлено 408 тыс. тонн угля, для населения - 472 тыс. тонн угля.

В области уголь населению реализуют 56 пунктов. В целях информирования населения о наличии топлива на тупиках при местных исполнительных органах действуют горячие линии. Проблем с поставками не имеется. Очереди и ажиотажа в пунктах реализации угля не наблюдается", - проинформировали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Средства на приобретение мазута выделены с учетом создания трехмесячного запаса топлива. Для бесперебойного обеспечения теплом заключены договора, поставки ведутся согласно графикам.

К слову, к новому отопительному сезону подготовлено и отремонтировано 666 котельных, 1277 объектов образования и здравоохранения, 567 социальных объектов и 2442 жилых дома", - добавили в УВП.

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