В Акмолинской области созданы необходимые условия для насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами питания

Кокшетау. 18 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области продолжается положительная тенденция производства продовольственных товаров, передает Kazakhstan Today.

Предприятиями переработки произведено продуктов питания на сумму более 73 млрд тенге, с ростом более чем на 9 процентов к аналогичному периоду прошлого года, сообщает управление внутренней политики.

По информации управления сельского хозяйства, всего в области в этом году реализуется 41 инвестиционный проект.

В регионе наращивают производство сельскохозяйственной продукции. Для этого строят новые фермы и перерабатывающие заводы. До конца года планируется завершить строительство второй очереди Макинской птицефабрики, с вводом которой увеличатся мощности производства мяса птицы еще на 25 тыс. тонн. В результате с выходом на проектную мощность по итогам 2021 года объемы производства мяса птицы достигнут 80,0 тыс. тонн, это практически в два раза больше объемов производства 2019 года. Кроме того, необходимо отметить, что данные объемы превышают собственные потребности области в мясе птицы в 6,7 раз", - отметили в областном ведомстве.

Прорывным проектом является запуск современного перерабатывающего комплекса "ТОО Агрофирма TNK", направленного на глубокую переработку зерновых культур с ассортиментом производства более 10 видов круп, которые реализоваться на рынках республики, СНГ и КНР, следует отметить, что вся выпускаемая продукция полностью ориентирована на экспорт. При этом осуществлен запуск нового мельничного комплекса со 100% фасовкой продукции от 2 до 50 килограммов.

Кроме этого, запущены два проекта - для хранения и очистки зерновых культур, что позволит увеличить возможность хранения зерновых культур до 500 тыс. тонн единовременно. Реализация данных проектов, позволит достичь стопроцентную переработку зерновых культур, производимых предприятием.

На стадии завершения строительство завода по переработке масличных культур мощностью 600 тонн в сутки ТОО "Бота-2015".

К слову, в рамках развития продовольственного пояса вокруг Нур-Султана продукция местных товаропроизводителей поставляются и на рынки столицы, ежедневно предприятиями области поставляются около 80 тонн мяса и мясной продукции, 200 тонн молочной продукции, порядка 700 тыс. штук яиц и 25 тонн муки.

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