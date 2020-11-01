Собачница в Актау угрожает облить соседей кислотой

Актау. 31 октября. Kazakhstan Today - Пенсионерка из Актау устроила в квартире приют для бездомных собак и кошек. Собаки без прогулок воют сутки напролет, зловоние заполонило весь дом. Соседи называют свою жизнь адом, сообщает Kazakhstan Today.

Длится это уже четверть века. А на все замечания и просьбы хозяйка грозится облить недовольных кислотой, передает Astana TV . Достучаться до хозяйки шумной и зловонной квартиры, соседи пытаются уже четверть века. Люди требуют, чтобы 67-летняя пенсионерка избавилась от армии своих кошек и собак. Но их только становится больше. Причем хозяйка никогда не выгуливает животных. Чтобы хоть как-то избавиться от смрада, соседи залатали все щели, заклеили вентиляцию, сменили двери. Но и это не спасает от ужасного зловония.

Жалобы санврачам, в акимат и ветстанцию не дали результата. Ведомства перекладывают ответственность друг на друга.

Отреагировали на жалобы соседей только в полиции. Стражи порядка выписали ей штраф - за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек. Это чуть больше 8 тысяч тенге.

Да, на самом деле антисанитария происходила. По данному факту хозяйка данных собак была привлечена к административной ответственности, но, согласно законодательству, мы не можем вскрыть дверь и войти в квартиру, так как это частное имущество", - говорит участковый инспектор УП города Актау Гулахмед Исмаилов.

Жильцы дома считают наказание слишком мягким. Неухоженные, озлобленные животные представляют угрозу, говорят люди.

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