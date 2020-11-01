Ержан Бабакумаров посетил Центр адаптации несовершеннолетних Алматы

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров посетил Центр адаптации несовершеннолетних, где ознакомился с условиями поддержки и социализации детей, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в пресс-службе акимата города, в центре обеспечивается кратковременное содержание, адаптация и дальнейшее устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а также проводится профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.

В ходе посещения центра заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассмотрел вопросы организации дополнительного обучения и развивающих занятий несовершеннолетних. В условиях пандемии коронавируса особое внимание уделили вопросу соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности и карантина в организации.

Центр будет обеспечен ноутбуками и планшетами для обучения детей. Кроме того, будет обновлен библиотечный фонд и установлены детские спортивные площадки на территории центра. В рамках программы "Дорожная карта занятости" ведется текущий ремонт здания, завершение которого планируется в ноябре текущего года.

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