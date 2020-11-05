Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Алматинской области произошел массовый падеж кур, погибло 122 тыс. птиц, передает Kazakhstan Today.

Птичий грипп теперь в Алматинской области. На одном из предприятий всего за несколько дней пали 122 тыс. кур. Сейчас на месте работают ветеринары, а птицефабрика закрыта на карантин. Часть несушек уже сожгли на спецполигоне. В районе, где выявили опасный вирус, началась обработка. При этом вводить жесткие меры в области пока не собираются, заявляя, что ситуация под контролем, сообщает телеканал КТК

Предприятие закрыли на карантин, а весь персонал на время отправили домой. На прошлой неделе здесь, в боксах, начала массово погибать птица. Сначала от опасного вируса пали 12 тыс. кур, а позже число достигло 70 тыс. Сегодня ветврачи озвучили новые данные. И они - еще больше.

На сегодняшний день около 122 тыс. пало, но уже сейчас падеж приостановился. Сейчас ситуация уже стабилизировалась", - сообщил руководитель управления ветеринарии Алматинской области Нуртас Киялбеков.

Несмотря на это, на территории продолжают работать специалисты. К ним подключились и ветеринары из столицы. Они уже отобрали необходимое количество проб, чтобы установить точный диагноз. У нескольких павших птиц опасный вирус уже подтвердился.

Владельцы предприятия говорят, что падеж был только в одном корпусе, а уже после начал распространяться по другим. Мы сразу же установили запрет на вывоз всей продукции с территории птицефабрики. Бригады продолжают обрабатывать периметр, чтобы птичий грипп не распространился дальше", - сообщил начальник Карасайской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Марат Джаксыбаев.

Сейчас чиновники выясняют, как опасная инфекция могла попасть на птицефабрику. А ветеринары заявляют, что предприятие не проводило массовой вакцинации, которую власти объявили еще два месяца назад. За это время по области было привито свыше семи с половиной миллионов птиц.

До сегодняшнего дня вот именно "Алсадом Казахстан" вакцинация кур против гриппа птиц не проводилась. Они составили договор с российской компанией "БиоВет" на поставку вакцины, все оплаты были произведены, однако почему-то поставка вакцины так и не осуществилась", - сказал Нуртас Киялбеков.

Вводить карантин из-за птичьего гриппа на территории Алматинской области чиновники не стали. В самой же зоне, где был выявлен птичий грипп, были заново проверены несколько птицефабрик. Владелец предприятия, где массово пала птица, получит компенсацию. Сейчас специалисты устанавливают ущерб.

До конца недели на предприятии уничтожат оставшиеся 523 тыс. кур. По словам специалистов, они были в контакте с павшей от гриппа птицей. Добавлю, что на спецполигоне уже уничтожено свыше 100 тыс. тушек, а в радиусе пяти километров от птицефабрики началась тотальная дезинфекция.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства