Как будут учиться школьники Акмолинской области во второй четверти

Кокшетау. 9 ноября. Kazakhstan Today - В управлении образования Акмолинской области подвели итоги первой четверти и рассказали, как будут учиться школьники региона во второй четверти, передает Kazakhstan Today.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и для предотвращения распространения COVID-19, обучение в школах региона проходило с соблюдением установленных санитарных требований. Чтобы не допустить распространение инфекции среди педагогов и детей, был разработан целый свод правил и санитарных требований", - рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области.

По информации пресс-службы управления образования, во второй четверти акмолинские школьники будут учиться в традиционном формате. Но при условии - до 300 учащихся в каждой школе.

В первой четверти 387 школ области работали в традиционном режиме, 168 - дистанционно. Кроме того, по заявлению родителей в дежурных классах проводились занятия среди учащихся 1-5-х классов.

Согласно постановлению главного санитарного врача области от 3 ноября сохранится онлайн-формат обучения по региону. 1-4 классы обучаются в дежурных группах и школы в малонаселенных пунктах вместимость до 180 детей, начинают работу в традиционном формате. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией наш регион включен в "желтую зону". То есть наблюдается рост распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято такое решение", - сообщил руководитель ведомства Бейбит Жусупов.

Для более чем 500 директоров и заместителей по учебно-воспитательной работе региона по вопросам реализации учебного процесса в условиях дистанционного обучения были проведены вебинары, где были подняты вопросы использования образовательных платформ на уроках и разъяснительная работа по проведению СОР и СОЧ.

В этом году изменилось время выхода школьников на осенние каникулы - с 5 по 15 ноября. Для отдыха детей центрами образования реализуется ряд мер по организации досуга. Все мероприятия проходят в онлайн-формате - конкурсы, челленджи, мастер-классы и многое другое", - добавили в областном УВП.

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